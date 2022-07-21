Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 21 июля

Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза в отдельных районах ожидаются в столичном регионе в четверг, 21 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов.

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с с порывами при грозе до 15 м/с. Ночью в Москве подует северный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +17 до +22 градусов в дневное время суток и от +10 до +15 градусов — в ночное. Местами возможен сильный дождь.

Атмосферное давление составит 741–745 мм ртутного столба.

Ранее, 18 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 18 по 24 июля температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

Как отметил синоптик, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.