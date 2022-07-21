С колеса обозрения в Волгограде эвакуировали 21 человека

В Волгограде с остановившегося колеса обозрения эвакуировали 21 человека, включая 10 детей. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что с аттракциона эвакуировали всех людей.

Колесо обозрения, расположенное в Центральном парке Волгограда, остановилось из-за неисправности электропривода вечером в среду, 20 июля. В кабинках в этот момент находились люди, отмечает телеканал «360».

На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. По громкоговорителям застрявших людей призывали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Людей из ближайших кабинок сняли с помощью автолестницы. Запустить моторы аттракциона не получилось, поэтому колесо решили прокручивать вручную с помощью тросов, отмечает телеканал «Звезда».

Как сказано на сайте Центрального парка культуры и отдыха Волгограда, данное колесо обозрения является самым высоким аттракционом в городе. Его высота составляет 50 м, количество кабинок — 20, пишет сайт aif.ru.