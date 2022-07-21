Минобороны показало работу самоходных минометов «Тюльпан»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» является единственным в мире минометом такого калибра и аналогов не имеет. При этом перед стрельбой не нужна специальная подготовка.

Как пояснили в оборонном ведомстве, у «Тюльпана» нет понятия «пристрелочные залпы», то есть каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат.

«Основная наша задача — это разрушение опорных пунктов противника, складов с боеприпасами, различных других складов, а также долговременных точек противника, мест скопления живой силы и боевой легкобронированной техники. Основное отличие минометов от ствольной реактивной артиллерии — это принцип полета снаряда. Принцип полета снаряда ствольной артиллерии — это навесная траектория, принцип работы минометов — это мортирная траектория. У нас имеются другие задачи. Есть вероятность того, что противник находится на обратных скатах, высотах, в окрестностях каких-то домов, зданий. Наша задача их поражать», — рассказал старший офицер на батарее 2С4 «Тюльпан».

По словам военнослужащих, за смену минометчики меняют до десятка позиций, целей поражается минимум столько же. Они пояснили, что задачи поступают постоянно, поэтому работа ведется как днем, так и ночью. После завершения задач минометчики меняют позиции, чтобы не попасть под контрбатарейный удар противника.

Ранее, 20 июля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские истребители уничтожили в воздушном бою украинские МиГ-29 и Су-25.

Также в этот день Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса у Вооруженных сил Украины уничтожено 356 зенитных ракетных комплексов, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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