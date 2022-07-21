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В ФРГ прокомментировали предложение ЕС сократить потребление газа на 15%

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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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Предложения Еврокомиссии сократить потребление газа в условиях энергетического кризиса нецелесообразны. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффан Котре.

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«Подобные заявления — показуха, пока мы почти полностью зависим от российского газа. Например, Голландия отказывается поставлять газ в Германию из-за риска «землетрясений» в процессе добычи. Норвегия уже заявила, что не сможет заместить поставки из РФ. Инфраструктура для использования СПГ в ФРГ будет готова не ранее 2023 года», — сказал депутат.

20 июля Еврокомиссия (ЕК) представила план по преодолению зимы без российского газа.

«Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного сокращения или полного прекращения поставок», — говорится в документе.

План Брюсселя предлагает странам ЕС снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Кроме того, ЕК призывает страны объединения обновить свои национальные планы действий в ЧС к концу сентября, чтобы «показать, как они намерены достичь цели сокращения».

Как заявил «Известиям» Котре, сейчас немецкое правительство стоит перед большой дилеммой, осознавая нужду в российских энергоносителях.

Немецкий депутат уверен, что попытки наложить эмбарго на российские энергоносители «не помогут Украине», и потому более разумным будет решение вернуться к сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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