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Космонавт рассказал об эксперименте с имитацией 240-дневного полета

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Командир экипажа SIRIUS-21 Олег Блинов рассказал в интервью «Известиям», как наземный эксперимент помогает понять и подготовиться к тому, что ждет человека при освоении других планет или Луны.

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Проект моделирует пребывание людей на лунной базе в течение 240 дней.

«Главные факторы воздействия среды, моделирующие реальный космический полет, заключались в пространственной и социальной изоляции с жестко навязанным режимом деятельности», — пояснил Олег Блинов.

По мнению космонавта, психологические факторы являются самыми важными: это постоянное нахождение в ограниченном коллективе людей, жесткий график работы с утра до вечера и гиподинамия.

Кроме того, заметил командир экипажа, нарушено социальное взаимодействие, ставшее столь привычным на Земле: невозможно позвонить или быстро написать тому или иному человеку.

Также космонавт рассказал о том, как при личном взаимодействии членов экипажа четко наблюдалась разница межнациональных менталитетов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы сможем создавать автономные базы на Луне и планетах»

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