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Новак заявил, что РФ не будет поставлять нефть при установлении цены ниже затрат на добычу

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Россия прекратит экспорт нефти на мировые рынки в случае установления странами G7 потолка цен, не соответствующего расходам на добычу энергоносителей. Об этом в среду, 20 июля, заявил вице-премьер России Александр Новак в эфире Первого канала.

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По его словам, государство не намерено работать в убыток себе.

Ранее члены «большой семерки» сообщили о работе над предельными ценами на российскую нефть, чтобы ограничить рост доходов РФ в связи с подорожанием топлива.

По информации Bloomberg, потолок может быть установлен на уровне $40–60 за баррель, притом что на данный момент нефть из РФ в среднем торгуется в пределах $80–85.

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен рассказала, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен, которое намерен ввести Запад, грозит еще более ощутимым нарушением глобальных цепочек поставок энергоносителей. В свою очередь, это может спровоцировать повсеместную инфляцию и затормозить восстановление мировой экономики. С таким заявлением 11 июля выступил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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