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Белый дом объяснил слова Байдена про заболевание раком

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент США Джо Байден, говоря об обнаруженном у него раке, имел в виду, что лечился от заболевания, когда еще не был главой государства. На это указал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в своем Twitter-аккаунте.

Бейтс уточнил, что американский лидер оговорился, случайно использовав глагол в настоящем времени, и имел в виду свой опыт лечения рака кожи в прошлом.

Комментируя заявление американского лидера, он ретвитнул пост редактора The Washington Post Гленна Кесслера.

«Ознакомьтесь с медицинской справкой Байдена. До того, как он стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи», — написал Кесслер.

Представитель Белого дома раскритиковал заголовки некоторых СМИ, решивших, что Байден объявил о новом случае заболевания.

Ранее в этот день президент США заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.

Американский президент в последнее время часто забывает речь, путает слова или здоровается с пустым пространством.

Ранее, 16 июля, Байден в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии заявил, что чтит эгоизм американских солдат. Вероятно, он спутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

До этого, 13 июля, президент США прибыл в Израиль в рамках турне по странам Ближнего Востока. Его визит начался с ряда казусов. В частности, американский лидер в очередной раз оговорился и пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста. Он перепутал слова honor — честь, и horror — ужас.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США, и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в Штатах, так и в мире.

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