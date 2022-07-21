Иран отозвал своего посла в Швеции из-за приговора Нури

Иран отозвал своего посла в Швеции в знак протеста против приговора иранскому гражданину Хамиду Нури, осужденному судом в Стокгольме за убийство и нарушение международного права. Об этом сообщает 20 июля телеканал SVT со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Насера ​​Канани.

«Исламская Республика Иран в знак протеста против заявления и незаконного приговора, вынесенного в Швеции в отношении Хамида Нури, решила отозвать своего посла в Швеции для консультаций», — приводит телеканал заявление представителя.

По его словам, решение окружного суда Стокгольма основано на «безосновательных, искаженных и сфабрикованных утверждениях».

Посольство Ирана в Стокгольме также критически относится к приговору и называет его политическим и необоснованным.

МИД Швеции, в свою очередь, сообщил о получении уведомления об отзыве, отметив, что «шведская судебная система работает самостоятельно».

В иранском министерстве иностранных дел добавили, что призвали Стокгольм отменить приговор, освободить Нури и возместить ему причиненный ущерб, отметив, что действия шведских властей наносят ущерб отношениям двух стран.

61-летний Хамид Нури был приговорен 14 июля к пожизненному заключению за участие в казнях политических заключенных в Иране летом 1988 года. Отмечается, что слушания в окружном суде длились 92 дня.

По информации телеканала, мужчина был арестован сразу после того, как приземлился в аэропорту Стокгольм-Арланда в ноябре 2019 года. Прокуратура выдвинула обвинения в том, что Нури в роли помощника заместителя прокурора тюрьмы Гохардашт играл ведущую роль в казнях тысяч политических заключенных в 1988 году.