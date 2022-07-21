В Подмосковье число самозанятых превысило 403 тыс. человек

В Московской области число самозанятых превысило 403 тыс. Об этом в среду, 20 июля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в конце прошлого года в Подмосковье было зарегистрировано около 337 тыс. предпринимателей в статусе самозанятых. На сегодняшний день их количество превышает 403 тыс., и число это ежедневно увеличивается.

Зиновьева отметила, что трудятся самозанятые в разных сферах, в том числе в ремонте оборудования и помещений, производстве кондитерских изделий, пошиве одежды, копирайтинге, пишет RT.

Также для самозанятых доступны меры поддержки, в том числе финансовые. Самозанятые в Подмосковье могут также претендовать на получение субсидии для выхода на маркетплейсы. То есть получить возможность компенсировать до половины всех затрат, но сумма не должна превышать 500 тыс. рублей. Помимо этого, самозанятые могут арендовать коворкинги на льготных условиях — до 90% аренды им может компенсировать Подмосковье, сообщает телеканал «360».

14 июля директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о возможностях по трудоустройству женщин с детьми. По его словам, за последние два с половиной года сотрудниками Службы занятости трудоустроено в Москве около 30 тыс. женщин с детьми дошкольного возраста, пишет НСН.

«Зачастую многие из них выбирают удобные для себя, на мой взгляд, такой формат занятости как самозанятость. Это работа на себя. Поскольку есть возможность выбора гибкого графика, удобного для себя — это работа под конкретные заказы», — рассказал Тарасов.

5 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий работу служб такси. Новый законопроект вводит понятие реестра такси, определяет ответственность агрегатора за перевозки, а также предусматривает для самозанятых возможность работать в такси, не создавая ИП.

В январе правительство России одобрило законопроект, согласно которому граждане России, включая самозанятых, смогут регистрировать собственные товарные знаки, отмечает телеканал «Звезда». Ожидается, что самозанятые россияне смогут начать регистрировать товарные знаки не ранее 2023 года.