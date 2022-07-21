Минстрой допустил сокращение поставок стройматериалов в Калининград

Поставки стройматериалов в Калининградскую область могут упасть в четыре раза, возможна их нехватка. Об этом в среду, 20 июля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минстроя России.

Несмотря на то что в регионе сформирован запас стройматериалов, по мере их расходования может возникнуть некоторая нехватка.

Отмечается, что правительство Калининградской области еженедельно мониторит дефицит строительных материалов.

«По предварительной оценке, наиболее чувствительным называют запрет на перевозку цемента и других стройматериалов, стали и железа, древесины, строительной химии, в том числе красок и растворителей», — добавили в ведомстве.

При этом сейчас обсуждаются поставки стройматериалов в Калининград по воде. В Минстрое пояснили, что в этом случае могут измениться сроки доставки, конечная цена материалов, а также проекты в целом с учетом стоимости логистики.

Проблемы с транзитом через Литву также могут привести к тому, что стройматериалы в Калининградской области подорожают на 10–20%.

«Согласно прогнозу, из-за санкций время доставки товаров может затянуться на два-три месяца, а цена вырасти не менее чем на 10–20% из-за подорожавшей логистики», — подытожили в ведомстве.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что первые поезда с санкционными товарами отправятся в Калининградскую область в течение нескольких дней. При этом губернатор региона Антон Алиханов отметил, что Калининградская область продолжит развивать морские перевозки и будет добиваться уравнивания тарифов с железнодорожными.

Накануне Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград. Он отметил, что Калининградская область рассчитывает на возобновление полноценных поставок грузов по железной дороге через Литву в ближайшие дни, однако добавил, что решение по калининградскому транзиту неполное, работа еще требуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что работа и контакты по транзиту в Калининград будут продолжаться.

Кроме того, губернатор пояснил, что значительная часть грузов — до 700 тыс. т в год — до сих пор подпадает под ограничения из-за сохранившегося запрета на транзитные автомобильные грузовые перевозки.

До этого, 13 июля, были опубликованы разъяснения ЕК по транзиту подпавших под западные санкции грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. Таким образом, железнодорожная перевозка в Калининградскую область нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран ЕС.

В тот же день в МИД Литвы отметили, что республика впредь будет придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.