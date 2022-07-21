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Дело возбудили из-за смерти трех мужчин после отравления в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Московской области возбудили уголовное дело после обнаружения тел трех мужчин, которые скончались от отравления неизвестным веществом. Об этом в среду, 20 июля, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

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Тела трех погибших без видимых телесных повреждений были обнаружены в одной из квартир в Подольске 19 июля. Кроме того, из этой квартиры в реанимационное отделение госпитализировали мужчину и 15-летнюю девочку с признаками отравления неизвестным веществом.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет REGNUM.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Осмотрены место случившегося, допрошен хозяин квартиры, который обнаружил погибших и пострадавших. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебной химической и судебно-медицинской.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области. Подольская городская прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает НСН, в апреле в Подольске 13 детей госпитализировали после отравления в детском саду. Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, детей доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Еще шестерых детей отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее 20 июля массовое отравление группы школьников из Вологодской области произошло в поезде Череповец – Адлер. Следователи выясняют причину произошедшего.

19 июля в Челябинске мать годовалой девочки, которая попала в реанимацию с отравлением наркотиками, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Женщине назначили штраф, отмечает телеканал «360». Выяснилось, что запрещенные вещества употреблял сожитель матери ребенка. Решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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