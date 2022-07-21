Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о смелых и решительных действиях старшего техника десантно-штурмовой роты, старшины Александра Жмакина, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

На подступах к поселку десантники приняли решение вступить в бой с украинскими боевиками. Стремясь удержать контроль над населенным пунктом, вооруженные радикалы открыли массированный огонь по российской БТГр с использованием гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

Старшина мгновенно оценил обстановку, вывел машину из-под обстрела, выбрал выгодную огневую позицию, что позволило ему приступить к отражению атаки. Военнослужащий уничтожил две единицы автомобильной техники и более 10 националистов. Профессиональные действия Жмакина позволили российским военнослужащим продолжить освобождение населенного пункта.

Также в МО отметили смелость и решительность младшего сержанта Александра Жапова, который выполнял задачи по тыловому обеспечению подразделений воздушного тактического десанта.

Несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы ВСУ, он сумел грамотно использовать рельеф местности, что позволило ему эвакуировать три единицы автомобильной техники, автозаправщик и машину с боеприпасами из района обстрела на безопасное расстояние. Профессиональные действия Жапова способствовали сохранению боеприпасов и материальных средств. В результате не было допущено потерь техники и имущества, а подразделения тактического десанта, выполняющие задачи по разгрому националистов, были обеспечены в полном объеме.

Кроме того, в Минобороны отметили мужество и отвагу ефрейтора Родиона Заиграева, который выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

В ходе совершения марша колонна основных российских военнослужащих попала под артиллерийский обстрел противника. Это привело к повреждению ходовой части боевой машины под управлением военнослужащего.

Несмотря на минометный огонь, ефрейтор в кратчайшие сроки починил технику, после чего вступил в бой с противником. Он выбирал удобные позиции для ведения огня по вооруженным формированиям националистов. Его умелые действия позволили защитить бронетехникой ведущих бой товарищей. В результате Заиграев лично лично уничтожил гранатометный расчет противника. Его решительные действия привели к тому, что все поставленные перед подразделением задачи были выполнены.

Ранее, 20 июля, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 200 украинских боевиков под Одессой.

Также в этот день Воздушно-космические силы России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса у Вооруженных сил Украины уничтожено 356 зенитных ракетных комплексов, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

Россия объявила 24 февраля о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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