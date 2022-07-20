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ПВО авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков

МО РФ: ПВО авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил 20 июля представитель российской группировки войск в Сирии.

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«Около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы», — сказал он.

По словам представителя, незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются атаковать авиабазу беспилотниками кустарного производства.

Также он подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших нет, материальный ущерб не нанесен. Хмеймим функционирует в штатном режиме.

Накануне на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране по Сирии президент России Владимир Путин заявил, что РФ, Турция и Иран солидарны во мнении, что в стране необходимо избавиться от терроризма.

Ранее, 17 июля, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов сообщил, что двое сирийских военных ранены в результате обстрела боевиками позиций сил правительства. Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили 14 обстрелов, уточнил он.

До этого, 5 июня, сообщалось, что в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования. При этом отмечалось, что только за сутки российская сторона зафиксировала в идлибской зоне деэскалации 12 обстрелов со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Кроме того, в марте при обстреле со стороны боевиков исламской группировки в провинции Латакия погиб один военнослужащий.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

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