ПВО авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим сбила два беспилотника боевиков из Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил 20 июля представитель российской группировки войск в Сирии.
«Около 22:10 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы», — сказал он.
По словам представителя, незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются атаковать авиабазу беспилотниками кустарного производства.
Также он подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших нет, материальный ущерб не нанесен. Хмеймим функционирует в штатном режиме.
Накануне на пресс-конференции по итогам переговоров в Тегеране по Сирии президент России Владимир Путин заявил, что РФ, Турция и Иран солидарны во мнении, что в стране необходимо избавиться от терроризма.
Ранее, 17 июля, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Евгений Герасимов сообщил, что двое сирийских военных ранены в результате обстрела боевиками позиций сил правительства. Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации террористы совершили 14 обстрелов, уточнил он.
До этого, 5 июня, сообщалось, что в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции на севере Сирии активизировались незаконные вооруженные формирования. При этом отмечалось, что только за сутки российская сторона зафиксировала в идлибской зоне деэскалации 12 обстрелов со стороны позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Кроме того, в марте при обстреле со стороны боевиков исламской группировки в провинции Латакия погиб один военнослужащий.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.