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Зеленскому отказали в выступлении на саммите блока «Меркосур»

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Фото: Global Look Press/Igor Golovniov
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Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в онлайн-формате на саммите стран Южноамериканского общего рынка («Меркосур»). Об этом сообщил в среду, 20 июля, замминистра иностранных дел южноамериканской республики Рауль Кано.

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По его словам, украинский лидер просил о возможности выступить парагвайского коллегу Марио Абдо Бенитеса, однако получил отказ.

«Не был достигнут консенсус по поводу возможности этого контакта, в связи с этим украинская сторона уже была уведомлена о том, что в этих условиях нет возможности для разговора президента Украины с «Меркосур», — приводит его слова агентство Agencia de Informacion Paraguaya.

«Меркосур» — крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение. Совокупная территория входящих в него стран составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн, а суммарный ВВП — 3,4 трлн долларов (2019).

5 июня депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани сказал, что Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставить оружие. По его мнению, поставки вооружений Киеву нельзя назвать ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.

В тот же день спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в психической адекватности президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. Он отметил, что «лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против Германии».

15 апреля первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что президент Украины Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Он напомнил, как украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюз должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

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