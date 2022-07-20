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Жена Зеленского попросила конгресс США предоставить Киеву оружие и ПВО

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Супруга президента Украины Елена Зеленская выступила в конгрессе США 20 июля и попросила американскую сторону предоставить Киеву больше вооружения, в частности, системы противовоздушной обороны (ПВО).

Украинский дрон-камикадзе сбили на подлете к Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 20 июля
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Жена украинского лидера отметила, что на соответствующую просьбу ее побудило желание «защитить свой дом и просыпаться в этом доме живыми».

Кроме того, Зеленская указала, что решить данный вопрос следует как можно скорее, поскольку американский конгресс собирается уходить на летние каникулы.

Позже жена Владимира Зеленского отметила в своем Telegram-канале, что целью ее прибытия в Соединенные Штаты и была просьба к конгрессменам.

Зеленская является первой супругой иностранного президента, получившей приглашение выступить в конгрессе. Накануне ее принял в Белом доме президент США Джо Байден. Перед этим состоялась встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин в своем заявлении дал понять, что страна пока не планирует поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью более 80 км. Западное оружие, уже переданное Киеву, дает Вооруженным силам Украины (ВСУ) большой потенциал, уточнил он.

Также министр обороны США Ллойд Остин указал, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии. По его словам, коллективная поддержка Киева жизненно важна и необходима.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что западные эксперты признали, что ВСУ не могут эффективно применять вооружения НАТО.

США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артиллерийские снаряды.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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