В Госдепе заподозрили Иран в поддержке России по Украине

Россия могла заручиться поддержкой Ирана в контексте событий на Украине. С таким заявлением в среду, 20 июля, выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, Иран присоединился «к небольшой группе стран, которые создавали видимость нейтральности лишь для того, чтобы в итоге поддержать президента [России Владимира] Путина» и спецоперацию в Донбассе.

Пресс-секретарь Госдепа уточнил, что к такому выводу подталкивают слова иранского духовного лидера Али Хаменеи на встрече с российским лидером в рамках трехстороннего саммита РФ, Ирана и Турции.

Ранее, 19 июля, Хаменеи заявил, что действия России на Украине были необходимыми, так как в противном случае Североатлантический альянс мог развязать войну из-за Крыма.

Вместе с тем, как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, участники саммита в Тегеране не затрагивали тему военной поддержки и, в частности, передачи Москве иранских беспилотников.

11 июля Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщило о якобы намерении Ирана передать России сотни беспилотников. Также Салливан заявил, что Белый дом владеет информацией о том, что иранские военные в текущем месяце якобы начнут обучать российских использованию беспилотников.

Позже в США заявили о готовности ввести новые санкции в отношении Ирана, если руководство страны согласится предоставить РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

На следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию. По его словам, особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Между тем Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что отношения двух государств развиваются хорошими темпами: зафиксированы рекордные цифры товарооборота. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страны «укрепляют взаимодействие по международной безопасности, вносят существенный вклад в сирийское урегулирование».