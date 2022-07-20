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Глава Генштаба США Милли сообщил о передаче Украине 12 из более 20 выделенных РСЗО HIMARS

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Соединенные Штаты Америки с союзниками передали украинской стороне 12 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS из обещанных более чем 20. Об этом в среду, 20 июля, сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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«Это часть из более чем 20, которые США и наши союзники пообещали передать», — ТАСС цитирует генерала.

Кроме того, он отметил, что Штаты обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военных Украины, подготовка «еще большего» числа продолжается.

Американский министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что западные государства настроены на поставки Киеву оружия, которое нужно для сдерживания и самообороны в перспективе на долгий срок.

О том, что Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS, днем ранее сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

14 июля Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS. Отмечалось, что до этого Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок РСЗО HIMARS на колесном шасси. Еще четыре намерен передать в ближайшее время.

До этого, 11 июня, украинские боевики обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. По предварительным данным, удар был нанесен с помощью американских РСЗО HIMARS. Ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, а также повредили жилые здания. В результате обстрела семь человек погибли, а как минимум 40 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью.

10 июля украинские националисты нанесли удар по Алчевску в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью HIMARS. Информации о пострадавших в результате обстрела не поступало.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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