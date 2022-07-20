Украинские боевики разместили военную технику в медучреждениях

Националисты разместили военную технику в медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

«В Константиновке Донецкой Народной Республики в городской больнице № 1 (проспект О.Тихого) националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях медицинского учреждения Константиновки под предлогом обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве живого щита.

В Торецке и Дружковке в ДНР в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также размещены склады вооружения и боеприпасов.

Кроме того, в Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в здании поликлиники, рядом с ней разместили большое количество военной техники, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности», — отметили в штабе.

18 июля в Минобороны сообщили, что на территории школы в Харькове дислоцированы подразделения украинских военных и оборудованы позиции артиллерии.

Кроме того, в Доброполье в ДНР на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили военную технику и запретили жителям покидать свои квартиры.

16 июля в Минобороны заявили, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».