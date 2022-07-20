Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Майами отправит Украине 167 единиц изъятого у жителей оружия
Мир
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии
Мир
Росгвардейцы нашли схрон с вооружением ВСУ на освобожденной территории
Мир
Один из атаковавших Запорожскую АЭС дронов был уничтожен на подлете
Мир
Украинские боевики разместили военную технику в медучреждениях
Мир
США не захотели давать Киеву снаряды для HIMARS дальностью свыше 80 км
Мир
СК РФ возбудил дело после новых обстрелов ВСУ Курской области
Мир
Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины
Мир
Партия Берлускони не примет участия в голосовании о доверии премьер-министру Драги
Мир
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в очном формате
Мир
В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для СП-1
Сюжет:

Украинские боевики разместили военную технику в медучреждениях

Минобороны РФ: украинские боевики разместили военную технику в Константиновке, Торецке и Николаеве
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Националисты разместили военную технику в медучреждениях Константиновки, Торецка и Николаева. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
В неосвобожденных районах Донбасса людей забирают прямо на улицах и блокпостах, рассказал посол ЛНР в России

«В Константиновке Донецкой Народной Республики в городской больнице № 1 (проспект О.Тихого) националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях медицинского учреждения Константиновки под предлогом обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве живого щита.

В Торецке и Дружковке в ДНР в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также размещены склады вооружения и боеприпасов.

Кроме того, в Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в здании поликлиники, рядом с ней разместили большое количество военной техники, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности», — отметили в штабе.

18 июля в Минобороны сообщили, что на территории школы в Харькове дислоцированы подразделения украинских военных и оборудованы позиции артиллерии.

Кроме того, в Доброполье в ДНР на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили военную технику и запретили жителям покидать свои квартиры.

16 июля в Минобороны заявили, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022