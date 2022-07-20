СК РФ возбудил дело после новых обстрелов ВСУ Курской области

Следственный комитет РФ возбудил дело после новых обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области. Об этом в среду, 20 июля, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории села Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска Крупец возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, и о посягательстве на жизнь военнослужащих.

Ранее в этот день глава Курской области Роман Старовойт заявил, что российские военные ответным огнем подавили атаку на приграничные территории области со стороны Украины. Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи. Без света остались три населенных пункта, электроснабжение в районе будет восстановлено в ближайшее время.

О последствиях обстрела Курской области также рассказал глава Рыльского района Андрей Лисман. По его словам, один из снарядов взорвался в 20 м от одного из крайних домов деревни Городище.

Ранее власти региона продлили «желтый» уровень террористической опасности до 23 июля. Жителей призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и обнаруженных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Курская область на протяжении нескольких месяцев подвергается атакам со стороны Украины. Так, 5 июля обстрелу подвергся Глушковский район. Повреждения получили восемь жилых домов и объекты инфраструктуры. Кроме того, пострадали церковь и водонапорная башня в поселке Попово-Лежачи.