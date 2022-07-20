Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских БПЛА на Запорожскую АЭС за день

Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за день. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16:01 мск», — говорится в сообщении.

В тот же день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов заявил, что Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе. Он отметил, что реакторная часть АЭС в Энергодаре не повреждена.

Позже стало известно, что в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, еще четверо пострадали.

Украинские боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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