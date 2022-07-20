Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Майами отправит Украине 167 единиц изъятого у жителей оружия
Мир
В Пентагоне пожаловались на нежелание американцев служить в армии
Мир
Росгвардейцы нашли схрон с вооружением ВСУ на освобожденной территории
Мир
Один из атаковавших Запорожскую АЭС дронов был уничтожен на подлете
Мир
Украинские боевики разместили военную технику в медучреждениях
Мир
США не захотели давать Киеву снаряды для HIMARS дальностью свыше 80 км
Мир
СК РФ возбудил дело после новых обстрелов ВСУ Курской области
Мир
Жена Зеленского попросила у конгресса США системы ПВО для Украины
Мир
Партия Берлускони не примет участия в голосовании о доверии премьер-министру Драги
Мир
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет в очном формате
Мир
В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для СП-1
Сюжет:

Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских БПЛА на Запорожскую АЭС за день

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за день. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе администрации города.

Свет на восток: что означает для Украины переход Запорожской АЭС под защиту РФ
Киевский режим ожидает энергетический крах

«Четыре раза украинские БПЛА атаковали сегодня Запорожскую АЭС. Последняя атака была зафиксирована в 16:01 мск», — говорится в сообщении.

В тот же день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов заявил, что Запорожскую АЭС атаковали три дрона-камикадзе. Он отметил, что реакторная часть АЭС в Энергодаре не повреждена.

Позже стало известно, что в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, еще четверо пострадали.

Украинские боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022