Донбасс пока не потерян для Киева, США ожидают продолжительных боевых действий. Об этом 20 июля заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли.

«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс, — нет, он пока не потерян», — сказал он по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации оказания помощи Украине, комментируя реплику журналиста.

По словам Милли, в Донбассе идут военные действия на истощение.

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии. По его словам, коллективная поддержка Киева жизненно важна и необходима.

14 июля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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