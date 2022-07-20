В Пентагоне спрогнозировали продолжительные боевые действия в Донбассе
Донбасс пока не потерян для Киева, США ожидают продолжительных боевых действий. Об этом 20 июля заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли.
«Ответ на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс, — нет, он пока не потерян», — сказал он по итогам состоявшейся в онлайн-режиме встречи западной группы по координации оказания помощи Украине, комментируя реплику журналиста.
По словам Милли, в Донбассе идут военные действия на истощение.
Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии. По его словам, коллективная поддержка Киева жизненно важна и необходима.
14 июля депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».
Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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