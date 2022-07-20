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Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России

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На комитете постоянных представителей государств Евросоюза (ЕС) в Брюсселе 20 июля утвердили новый, уже седьмой по счету пакет санкций в отношении России. Как заявил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс, рестрикции подразумевают в том числе запрет на золото из России.

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«Пакет санкций против России включает в себя новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка», — написал Пранцкявичюс в Twitter.

Также ограничения ЕС будут наложены на еще более 50 новых физических и юридических лиц, среди которых — политики, военные лидеры, олигархи и «пропагандисты».

Ограничения вступят в силу 21 июля, после того как будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза. Процедура их утверждения должна быть завершена до 11:00 мск того же дня.

Комментируя решение постпредов ЕС, депутат Госдумы Олег Морозов назвал его «санкционными судорогами», то есть стремлением объявить санкции ради самого факта. Он отметил, что санкционные инструменты ЕС исчерпаны, поэтому нанести России реальный ущерб невозможно.

Как добавил министр иностранных дел России Сергей Лавров, потенциал антироссийских санкций уже исчерпан, в связи с чем Евросоюзу остается только заниматься их уточнением.

В свою очередь, итальянский журналист Энрико Граццини заявил, что экономика России проявила себя более сильной, чем представлял ее себе Запад. В статье для издания Il Fatto Quotidiano он назвал наивными надежды Евросоюза на изоляцию России без негативных последствий для самого региона.

Ранее, в понедельник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем ожидали западные страны, которые ввели против России санкции. Он указал, что Путин не отменяет амбициозных планов развития страны и определенные корректировки уже внесены.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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