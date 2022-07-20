Президент РФ Путин заявил на форуме АСИ о наступлении в мире новой эпохи развития стран

В мировой истории наступает новая эпоха. Об этом 20 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов — моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», — сказал он на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Ранее, 17 июня, Путин отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

До этого, 27 мая, президент США Джо Байден заявил, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.