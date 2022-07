Диетолог рассказала о лучшем овоще для укрепления костей

Кудрявая капуста кале в рационе укрепит кости, уверена диетолог Лаура Бурак. Об этом она рассказала изданию Eat This, Not That.

Бурак заявила, что этот продукт не только содержит достаточное количество кальция, но и обогащен витамином K1, который, в свою очередь, регулирует уровень кальция в организме.

Этот витамин помогает сделать кости крепче, а его нехватка, по словам Бурак, увеличивает риск остеопороза и переломов.

«Добавьте горсть кале в смузи, его вкус даже не почувствуется. Или положите его в то, что жарите, в соус, в омлет», — рекомендует врач.

А для улучшения вкуса капусты Бурак советует помять овощ с оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем и добавить в салат.

В октябре 2021 года врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург призвал употреблять больше продуктов с содержанием кальция и витамина D для укрепления костей. К ним относятся морская рыба, особенно жирная — скумбрия или сельдь, яичные желтки и молочные продукты. А аскорбиновая кислота поможет лучше усвоить витамин D, подчеркнул врач.