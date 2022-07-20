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В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для СП-1

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Фото: ТАСС/DPA
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Компания Siemens заявила о готовности обслуживать еще больше турбин для поставок газа по газопроводу «Северный поток», если на это будет соответствующий политический запрос. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе компании.

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Немецкий концерн отметил, что при нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является для его сотрудников обычным делом. И оборудование всегда доставляют до места работы в возможно кратчайшие сроки.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», — цитирует заявление Siemens «РИА Новости».

Ранее в среду «Газпром» сообщил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока», и направил новый запрос. Российская сторона напомнила, что гарантированный возврат прошедшего ремонт двигателя в условиях санкций и последующий ремонт других газовых турбин для «Портовой» прямо влияют на безопасную работу «Северного потока».

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились на техобслуживании в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. Из-за этого «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В связи с этим приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину. В Оттаве пошли навстречу.

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