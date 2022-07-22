Заверить на слово

Спрос на помощь нотариуса в корпоративной сфере планомерно возрастает. Первую половину 2022 года нотариусы удостоверили более 144 тыс. решений органов управления юрлиц и их участников. Это на 10% выше, чем в тот же период 2021-го. При этом по итогам прошлого года этот показатель вырос на 25%. Для сравнения: это в пять раз больше показателя 2019 года.

Всего в России больше 6 млн малых и средних предпринимателей. С начала года их количество ежемесячно увеличивается. Уход иностранных брендов, санкции, колебания курса валют и рынков дают новые возможности для роста отечественных компаний. Но в кризис появляются и новые сложности в работе.

Зачастую неудачи в делах затрагивают не только бизнес-процессы, а также близких предпринимателя. Непогашенные долги и невыполненные обязательства могут стать поводом для возбуждения процедуры банкротства. В таком случае взыскание может быть обращено на совместно нажитое имущество предпринимателя и его супруга или супруги. В том числе на квартиру, совместные вклады и другое. Чтобы избежать драматических потерь, формат собственности нужно изменить с общего на раздельный. Делается это через брачный договор или соглашение о разделе имущества. Оба документа нужно заверять у нотариуса.

Однако не стоит расценивать этот инструмент как шапку-невидимку, с помощью которой можно спрятать от взыскания всё что угодно. Если перевести всё имущество на второго супруга, а предпринимателю оставить только кредиты, сделка будет считаться кабальной. Впоследствии ее может оспорить «ущемленная» сторона, финансовый управляющий или кредиторы.

Распределение прав и обязанностей в брачном договоре должно быть относительно пропорциональным. С одной стороны, единственную квартиру логично оформить в личную собственность супруга-непредпринимателя, чтобы при любых обстоятельствах у семьи оставалась крыша над головой. С другой стороны, предприниматель должен чем-то отвечать по своим финансовым обязательствам, то есть в его собственности также должны быть ликвидные активы.

Брачный договор или соглашение о разделе имущества должны быть заключены заблаговременно. Если процедура банкротства уже запущена или к этому всё идет, любые совершенные в этот момент сделки с большой долей вероятности будут оспорены и признаны недействительными. Поэтому нотариусы обязательно проверяют наличие статуса банкрота как у супругов при заключении брачного договора, так и у участников любой сделки, например купли-продажи.

Еще один важный момент — о брачном договоре или соглашении о разделе имущества нужно сообщить кредиторам, а иногда даже получить их одобрение перед заключением. Если забудете или специально скроете информацию, кредиторы не будут связаны условиями брачного договора и смогут обратить взыскание на имущество, перешедшее в личную собственность супруга-непредпринимателя.

Также рекомендуется привлекать нотариуса к серьезным внутренним вопросам компании. Например, удостоверять решения или передавать ему ведение списка участников общества. Это позволяет обеспечить равный доступ к нему для всех заинтересованных лиц. Когда списки хранятся у генерального директора, многие важные процессы и сделки замыкаются на нем. А значит, могут намеренно им блокироваться или срываться по объективным причинам, например из-за болезни или смерти директора.

Еще есть смысл сразу заключать корпоративные договоры с партнерами по бизнесу, чтобы заранее урегулировать основные вопросы совместной деятельности. И предусматривать опционы на выкуп или продажу долей. Это пригодится, если что-то пойдет не так или, наоборот, если бизнес будет успешен и кто-то из участников захочет увеличить долю. Кроме того, стоит обратить внимание на договоры конвертируемого займа. Они позволяют привлечь финансирование и предоставить инвестору долю вместо возврата денег.

Помощь нотариусов может быть полезна и при заключении сделок с внешними контрагентами. Это особенно актуально для небольших компаний, в которых нет своих профессиональных юристов. Нотариусы работают в режиме «одного окна»: оперативно запрашивают необходимые для сделки документы, проверяют полномочия сторон и юридически значимые факты, помогают разобраться в деталях, выявить реальную волю сторон. После удостоверения сделки нотариус направляет документы на регистрацию, когда это необходимо. Если предприниматели находятся в разных городах, сделку можно провести дистанционно.

Одно из принципиальных преимуществ нотариально удостоверенного договора — большее доверие со стороны судей, если до такого дойдет, а также возможность совершить по нему исполнительную надпись нотариуса. Например, если речь идет о договоре займа и вторая сторона не возвращает долг, вы можете обратиться для взыскания денег или залога сразу к судебным приставам, минуя суд. По той же причине некоторые предприниматели удостоверяют у нотариусов договоры поставки, строительного подряда и иные.

Кстати, не все знают о таком инструменте, как договор простого товарищества, который также может быть заключен у нотариуса. Он позволяет, например, двум индивидуальным предпринимателям вести совместный бизнес без образования юридического лица. Такие договоры также оформляют, например, предприниматели-соседи, чтобы провести коммуникации к своим торговым точкам или офисам.

Автор — член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями

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