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Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине

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Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии. Об этом 20 июля заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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«Это решающая стадия конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и необходима», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Ранее, 18 июля, бывший офицер разведывательного управления минобороны США Ребекка Коффлер заявила о том, что нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, поскольку Российская армия несоизмеримо мощнее украинской. Вашингтон выделил уже $54 млрд и опустошил свои склады с оружием и боеприпасами, но это не принесло никакого существенного результата, отметила она.

До этого, 27 июня, экс-кандидат в президенты США, ветеран иракской войны Тулси Габбард и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сказали, что американский лидер Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский стремятся добиться невозможных результатов, им нужно перестать игнорировать реальность. Украина не в состоянии вернуть под контроль все утраченные территории, а вся западная помощь обернулась в итоге неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения, требующего сложной системы логистики, добавили эксперты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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