Подъезд жилого дома загорелся в Астраханской области

В Астраханской области в поселке Лиман загорелся подъезд жилого дома. Об этом в среду, 20 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел накануне, 19 июля, в 20.54 на улице Мира в доме №53. Площадь возгорания составила 2 кв. м. На место выехали шесть спасателей и две единицы техники. Огонь удалось потушить в 21.01.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

4 июля пожар произошел в квартире жилого дома в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание произошло по адресу Грузинский Вал, 18/15.