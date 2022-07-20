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Ульяновцев предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества

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Случаи телефонного мошенничества участились в Ульяновской области. Об этом в среду, 20 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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В частности, мошенники стали часто представляться сотрудниками ведомства и убеждать граждан в необходимости оформления кредита, при этом угрожая штрафом за разглашение ставших им известных сведений. При этом они так настраивают звонок, что жертва видит на своем телефоне номер приемной прокуратуры.

«Несмотря на распространенные в СМИ и интернет-ресурсах предупреждения, граждане вновь становятся жертвами таких преступников. Прокуратура области в очередной раз заявляет, что телефонные звонки с просьбами такого характера являются действиями мошенников», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что при звонке мошенников нужно оперативно обратиться в правоохранительные органы.

5 мая эксперты проекта по борьбе с мошенничеством «Мошеловка» рассказали о новой схеме обмана через VPN. Злоумышленники предлагают пользователю скачать непроверенную программу, устанавливающую VPN-соединение. Это может привести к краже платежных данных.

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