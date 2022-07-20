В Республике Коми в реке утонула 17-летняя девушка

В Республике Коми в реке Вычегда в запрещенном для купания месте утонула 17-летняя девушка. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел накануне, 19 июля, около пирса поселка Жешарт Усть-Вымского района. С девушкой были две ее несовершеннолетние подруги, которые попытались ее спасти, однако им это не удалось, отмечает ИА «Комиинформ».

Сейчас следственные органы проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В июне шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В июле в реке Белой в Стрелитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день.