Доллар опустился до 55,03 рубля в ходе торгов на Мосбирже

Доллар в ходе торгов в среду, 20 июля, на Мосбирже опустился до 55,03 рубля. Евро дошел до отметки в 56,31 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, по состоянию на 19:00 мск, американская валюта снизилась на 42 копейки, а евро на 29 копеек.

19 июля курс доллара на торгах опустился ниже 55 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Известиями» объяснил, что на укрепление российской валюты влияет приближение пика налоговых платежей экспортеров, которые конвертируют валюту для выплаты дивидендов, а также планы Евросоюза ослабить санкционное давление на ряд российских банков. При этом Бабин не исключил, что доллар в перспективе может вернуться к отметке выше 60 рублей.

17 июля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал «красной линией» для курса отечественной валюты отметку в 50 рублей за доллар.

15 июля вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко заявил, что курс доллара в 50 рублей невыгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями.

По его словам, один из вариантов ослабить национальную валюту и стимулировать рост доллара до 80 рублей — это постепенно наращивать импорт, включая параллельный, что приведет к возобновлению спроса на доллар. А второй вариант — ослабление существующих ограничений.