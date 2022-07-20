Ребенок пострадал в результате ДТП в Тверской области

Девятилетний мальчик получил травмы в результате автомобильной аварии в Калининском районе Тверской области. Об этом сообщила в среду, 20 июля, региональная Госавтоинспекция.

Как уточняют «Тверские ведомости», инцидент произошел на 16-м километре автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка. Столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai и Datsun. Травмы получил мальчик, находившийся во втором автомобиле. Ему оказали медпомощь и отпустили домой.

29 июня двое детей погибли в ДТП на автотрассе под Великим Новгородом. Авария произошла на Драгунском шоссе. По предварительным данным, 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил попутный скутер. 14-летний подросток, управлявший скутером, скончался в больнице. 15-летняя девушка умерла до приезда скорой помощи.