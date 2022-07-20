Актер Ефременков предсказал победу Дацика в поединке с Монсоном

Российский актер театра и кино, кандидат в мастера спорта по боксу Тимур Ефременков 20 июля заявил, что будет болеть за бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в его поединке с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам Ефременкова, возраст сыграет злую шутку с Монсоном.

«Он же старый, он пенсионер вообще. Он сбитый летчик, который уже не нужен никому. От Монсона не думаю что кто-то ожидает победы. Он старый дедушка, которому ничего не нужно кроме гонорара за предстоящий бой», — отметил он.

Однако, как подчеркнул актер, на руку Монсону сыграет небольшой опыт Дацика в борьбе. Монсон сможет за счет опыта перейти в партер, либо задушить противника и одолеть его болевым приемом.

Ефременков отметил, что будет болеть за Дацика.

«Конечно я за Славу буду болеть, потому что ему больше нужна эта победа. Монсон добился всего, чего мог. Ему победа не нужна. А Дацику нужна, за него я буду болеть», — сказал актер.

Днем ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед. Гаджиев заключил, что считает Дацика фаворитом. Однако «легкой прогулки» для него эксперт не прогнозирует.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

В 2021 году спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры, однако вызвал на бой Вячеслава Дацика в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

Бои пройдут 5 августа в столичном клубе «1930 Moscow», билеты уже в продаже на concert.ru. Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.