Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД назвали «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС
Политика
Захарова назвала абсурдом заявление Белого дома об изоляции России
Мир
Вашингтон надеется на продолжение переговоров об экспорте украинского зерна
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера Великобритании
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
В результате атак ВСУ пострадали 11 сотрудников Запорожской АЭС
Политика
В Совфеде объяснили значение изменения географических задач спецоперации
Мир
Gascade рассказал об ожиданиях по возобновлению поставок газа по СП-1
Мир
Японист объяснила проведение похорон Абэ в конце сентября
Мир
Соглашение с Турцией по НАТО поддержало менее половины граждан Финляндии
Сюжет:

Актер Ефременков предсказал победу Дацика в поединке с Монсоном

Актер Ефременков предсказал победу Дацику, назвав Монсона «старым дедушкой»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский актер театра и кино, кандидат в мастера спорта по боксу Тимур Ефременков 20 июля заявил, что будет болеть за бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в его поединке с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По словам Ефременкова, возраст сыграет злую шутку с Монсоном.

«Он же старый, он пенсионер вообще. Он сбитый летчик, который уже не нужен никому. От Монсона не думаю что кто-то ожидает победы. Он старый дедушка, которому ничего не нужно кроме гонорара за предстоящий бой», — отметил он.

Проверка Славой: сможет ли Монсон что-то противопоставить Дацику
Известные бойцы хотят договориться о бое по правилам MMA

Однако, как подчеркнул актер, на руку Монсону сыграет небольшой опыт Дацика в борьбе. Монсон сможет за счет опыта перейти в партер, либо задушить противника и одолеть его болевым приемом.

Ефременков отметил, что будет болеть за Дацика.

«Конечно я за Славу буду болеть, потому что ему больше нужна эта победа. Монсон добился всего, чего мог. Ему победа не нужна. А Дацику нужна, за него я буду болеть», — сказал актер.

Днем ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что Дацик в последнее время отличился серией поединков с громкими победами. При этом, по словам президента промоушена, его соперник тоже смог набрать хорошую форму даже при отсутствии побед. Гаджиев заключил, что считает Дацика фаворитом. Однако «легкой прогулки» для него эксперт не прогнозирует.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

В 2021 году спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры, однако вызвал на бой Вячеслава Дацика в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

Бои пройдут 5 августа в столичном клубе «1930 Moscow», билеты уже в продаже на concert.ru. Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022