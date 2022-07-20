В районном центре Калужской области продлили тротуарную зону

В районном центре Хвастовичи в Калужской области продлили тротуарную зону. Об этом в среду, 20 июля, сообщает газета «Весть».

Тротуар продлили на улице Запрудной, пешеходная сеть населенного пункта увеличилась более чем на 600 м.

При приемке объекта были выявлены недочеты. Часть из них подрядчик уже устранил, часть возьмет в работу в ближайшее время.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Ижевске (Удмуртия) в 2024 году планируют начать реконструкцию оставшейся части набережной городского пруда.