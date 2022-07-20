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В «Крыльях Советов» опровергли информацию о тяжелом состоянии Пиняева

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Фото: Global Look press/Edgar Breshchanov
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В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» в среду, 20 июля, опровергли информацию о том, что полузащитник Сергей Пиняев находится в тяжелом состоянии.

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«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также там подчеркнули, что информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности.

«Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждем скорейшего выздоровления», — отметили там.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию. Как говорилось изначально, футболист во время тренировки упал на газон, трава попала ему в легкое, после чего ему стало плохо. Также сообщалось, что у Пиняева парализовало одну руку.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года.

16 июля в гостевом матче первого тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) «Крылья Советов» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 4:2.

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