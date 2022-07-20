В Брянске после ливня затопило дорогу у рынка

Дорогу у Бежицкого рынка затопило после ливня в Брянске. Об этом в среду, 20 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на публикации в социальных сетях.

«Бежицкое море снова вышло из берегов», — пишут в Сети пользователи.

На проезжей части возле рынка появилась большая лужа. Как отмечается в материале, существующая ливневка не справляется с потоком воды.

11 июля стало известно о затоплении порядка 16 придомовых территорий и нескольких частных домов в Славянском районе на Кубани из-за ливней.