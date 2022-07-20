В Евпатории построят новый водовод

Новый водовод планируют построить в Евпатории. Об этом в среду, 20 июля, сообщает ИА «Крыминформ».

Строительство обойдется в 2,3 млрд рублей.

Распоряжение главы Крыма о выборе единого подрядчика было опубликовано на портале правительства республики.

«Определить ООО «Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство водовода, Республика Крым, Евпатория», с ценой контракта 2 267 165 254 рубля 90 копеек», — говорится в документе.

Работы будут проходить до конца января 2025 года.

Протяженность водовода составит 11 тыс. погонных метров, его производительность — 4 тыс. кубометров в час. Также предполагается строительство водопроводной насосной станции и резервуара объемом 12 тыс. кубометров.