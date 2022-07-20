Воронеж вошел в топ-10 по уровню городского IQ

Воронеж занял девятое место среди городов-миллионников по уровню цифровизации городского хозяйства. Об этом в среду, 20 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на отчет Минстроя.

Регионы оценивались по 47 показателям, в том числе — цифровизация в городском управлении и ЖКХ, транспорт, интеллектуальные системы безопасности и др.

На первом месте оказалась Москва, на втором — Санкт-Петербург, замкнул тройку лидеров Нижний Новгород.

Ранее, 24 июня, стало известно, что Москва возглавила рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Второе и третье места заняли Московская и Тульская области. Рейтинг составило Минэкономразвития.