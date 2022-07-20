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Студентов привлекли к ремонту Коммунального моста в Томске

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В Томске к капитальному ремонту Коммунального моста привлекли студентов. Об этом пресс-служба городской мэрии сообщает в среду, 20 июля.

«По состоянию на сегодняшний день в работах на мосту заняты 85 человек, в том числе 10 бойцов Томского студенческого строительного отряда», — рассказали власти.

Сейчас на объекте подрядчик производит опалубку и армирование монолитной плиты, а также ремонтирует опору № 2 и завершает демонтаж консольной части пролетного строения. Первый этап работ почти завершен. 22 июля начнется укладка бетона на первом участке монолитной плиты.

Как уточняет РИА «Томск», капремонт Коммунального моста стартовал 25 мая 2022 года. Тогда же подрядчик, которым выступает иркутское ООО «Пик», столкнулся с дефицитом кадров. В начале июня на объекте были задействованы 53 человека из необходимых 70. С 8 июня работы ведутся в круглосуточном режиме.

Капитальный ремонт переправы разбит на семь этапов. Полностью завершить его планируется в декабре 2023 года. По данным агентства, на обновление моста Томск получил из госбюджета 1,2 млрд рублей.

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