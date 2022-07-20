Президент Путин на форуме АСИ заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. Такое заявление в среду, 20 июля, сделал президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалов — моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью, подчеркнул президент.

По мнению российского лидера, Запад не может предложить свою модель будущего. Западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и за счет грабежа народов в Азии и Африке, напомнил Путин.

При этом он отметил, что модель тотального доминирования, так называемого золотого миллиарда, несправедлива. Он считает, что данная модель носит расистский и неоколониальный характер, делящий народы на первый и второй сорт.

30 июня Путин заявил, что многополярная система в мире формируется активно и этот процесс необратим.

По мнению Владимира Путина, область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.