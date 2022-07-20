«Роскосмос» показал погружение космонавтов в воду в гидролаборатории

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили погружение в воду в гидролаборатории Центра подготовки имени Гагарина. Кадрами события поделился «Роскосмос».

«Крайнее погружение предусматривало выполнение задач по заправке радиатора теплообмена, который снимет дополнительные тепловые нагрузки с модуля «Наука» во время проведения экспериментов», — сообщается 20 июля в Telegram-канале госкорпорации.

В этот день Прокопьев и Петелин провели под водой более пяти часов, уточняется в публикации.

Отмечается, что ранее Прокопьев и Петелин перенесли радиатор с модуля «Рассвет» на «Науку» и подключили его. Космонавты начали отрабатывать под водой операции предстоящих выходов, еще будучи в составе дублирующего экипажа.

В 2021 году космонавт Олег Артемьев рассказал о возможностях иллюминатора модуля «Наука».