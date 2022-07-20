В центре Петрозаводска крыса напала на прохожую

В центре Петрозаводска на женщину, гулявшую с собакой, набросилась крыса. Инцидент произошел на проспекте Ленина. Сама женщина не пострадала, но крыса укусила ее питомца.

О случившемся жительница написала в одном из городских пабликов и поинтересовалась, когда уже власти начнут борьбу с грызунами.

ИА «Карелinform» уточняет, что о работе с крысами администрация Петрозаводска отчитывалась в апреле. Тогда была объявлена масштабная кампания по дератизации.

Однако жалобы на грызунов поступают постоянно. Крыс замечают не только на мусорных площадках, но и у детских садов.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», как может передаваться бубонная чума. Либо человека должна укусить инфицированная блоха, либо он должен проконтактировать с грызуном, которого заразила эта блоха.