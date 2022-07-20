Сокращение спроса на газ на 15% в Евросоюзе спровоцирует беспрецедентную экономию и рост антиправительственных настроений в европейских странах. Об этом в среду, 20 июля, заявила «Известиям» глава международного общественного движения «Внуки» Татьяна Поп.

«Зависимый от Вашингтона официальный Брюссель продавливает повестку, противоречащую национальным интересам государств Европы. Это обычное явление для Еврокомиссии, но в контексте жесткого энергетического кризиса в странах ЕС и ослабления евро это может привести к потере важных секторов промышленности и чрезмерному недовольству как и простых европейских граждан, так и их правительств, и без того теряющих свои политические очки», — отметила она.

По ее словам, сокращение спроса на газ приведет к беспрецедентной экономии, а также росту антиправительственных настроений. Татьяна Поп предположила, что вслед за подавшим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном свои позиции могут потерять и лидеры двух ведущих стран ЕС — канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Как указала глава МОД «Внуки», такая ситуация открывает перспективы для левых сил Европы, выступающих против отказа от российских газа и нефти.

Ранее в этот день председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает вероятным полное отключение поставок российского газа. По ее словам, необходимо начать подготовку к этому. Политик заявила, что Россия якобы использует газ как оружие и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, ЕС принял решение готовиться впервые провести зиму без газа из России. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в свою очередь, подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая впервые стала рентабельной в условиях крайне высоких цен на газ.

При этом в Еврокомиссии предложили странам Евросоюза поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Указывалось, что это могло бы дать ЕК возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения и наложить обязательное снижение спроса на газ для всех государств-членов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также грозит экологическими проблемами. Как отметил 17 мая Владимир Путин, европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

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