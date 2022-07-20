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Соглашение с Турцией по НАТО поддержало менее половины граждан Финляндии
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Соглашение с Турцией по НАТО поддержало менее половины граждан Финляндии

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Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Трехстороннее соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО одобряет только 49% финнов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 20 июля в газете Helsingin Sanomat со ссылкой на опрос социологической службы.

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Так, с подобным решением среди респондентов согласились 59% мужчин и 39% женщин. Наименьшую поддержку соглашение получило среди сторонников Левого союза — 43% за и 34% против.

Опрос проводился среди 1 тыс. финнов в начале июля. Погрешность составила 3,1 процентного пункта в каждом направлении.

18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможном торможении процесса вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс в случае невыполнения последними требований Анкары.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

За день до этого стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией и соглашение по экстрадиции.

До этого Анкара тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК.

Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

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