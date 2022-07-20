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Терапевт рассказала о причинах бессонницы

Терапевт Парфенова: бессонница может быть связана с ожирением и гипотиреозом
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Фото: Global Look press/Annette Riedl
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Существует ряд причин, по которым у человека могут возникать проблемы со сном. Об этом в среду, 20 июля, заявила майер-терапевт, врач оздоровительного и спа-центра здоровья Verba Mayr Ольга Парфенова.

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По ее словам, среди причин нарушений сна могут быть заболевания: ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и другие.

Также человек может не высыпаться из-за ночного храпа с дыхательными паузами — синдрома обструктивного апноэ.

«Мозг человека, страдающего этим недугом, при каждой паузе в дыхании частично пробуждается. Таких моментов может быть более 500 в ночь, и нормальная структура сна нарушается. Пациент теряет концентрацию, а уже через пару часов начинает чувствовать сильную сонливость», — рассказала Парфенова «Газете.Ru».

Отталкиваясь от данных диагностики, проводимой с помощью компьютерной сомнографии, врач назначит индивидуальное лечение. Так, при неврологических проблемах могут быть рекомендованы легкие седативные препараты, а также когнитивная поведенческая терапия.

«При трудностях с дыханием рекомендована консультация отоларинголога, поскольку причинами могут послужить аномалии строения дыхательных путей, ОРВИ, лор-заболевания. После их устранения или исключения возможно применение CPAP-терапии», — заключила эксперт.

14 марта сомнолог Павел Кудинов рассказал, как избавиться от бессонницы во время стресса. Специалист посоветовал ограничивать поток информации и переставать читать новости за полчаса до сна. По его словам, это поможет успокоиться и быстрее уснуть.

Помимо этого специалист отметил важность гигиены сна. Для того чтобы лучше спать, следует соблюдать режим — засыпать и просыпаться в одно и то же время каждый день.

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