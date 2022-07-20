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Последствия ураганного ветра устраняют в Пскове

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В Пскове управляющие компании, подрядные организации, а также МКУ «Служба благоустройства города» занимаются устранением последствий ураганного ветра. Наиболее часто фиксируются падения суков и веток.

В пресс-службе городской администрации Псковскому агентству информации рассказали, что порядок на улицах наводят достаточно оперативно. В случае поваленных деревьев действовать будут аналогично. Если большие деревья перегородят путь движения людей или автомобилей, заявки оперативно направят в МКУ «Служба благоустройства города».

Тем временем начальник Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» — Тала Нещадимова рассказала Псковской ленте новостей, что ветер стихнет в городе лишь к утру четверга, 21 июля.

Сегодня, 20 июля, максимальная скорость ветра была 14 м/с, что даже не является неблагоприятным явлением. Однако, поскольку ветер северо-западный, он ощущается более сильно, чем есть на самом деле, пояснила синоптик.

Ветер усилился из-за того, что Псковская область в данный момент находится в тыловой части циклона, отмечает агентство.

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