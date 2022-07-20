Японист объяснила проведение похорон Абэ в конце сентября

Японист Александра Бурыкина объяснила, почему государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ пройдут 27 сентября. Об этом она рассказала 20 июля «Газете.Ru».

Похороны Абэ уже состоялись 12 июля, на них присутствовали родные и близкие друзья политика. Однако затем стало известно, что будет организована еще одна процессия спустя более 2,5 месяца после убийства.

«Похоронами называют это событие потому, что «государственные похороны» — это устоявшийся термин. То, что основной ритуал погребения с соблюдением всех правил был уже проведен, не мешает повторно устроить официальные государственные поминки. Причин такого разрыва по времени несколько: японцы нерасторопны и любят тщательно готовиться к ответственным мероприятиям. Кроме того, это событие масштабное», — сказала Бурыкина.

По ее словам, также на организацию похорон влияют очередная волна коронавируса в стране и долгий сбор средств.

«На похороны народ собирается приехать со всех частей света — это почти как Олимпиада. Абэ — крупная фигура в японской политике. Занимал пост премьера дольше всех японских политиков. Не могу сказать, что у него была всенародная любовь. Но дело в трагической гибели, как мне кажется. Если бы он скончался от болезни в больнице, никто бы государственные похороны ему не устраивал», — добавила японист.

Покушение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

11 июля стало известно, что Абэ будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — орденом Хризантемы с цепью. Соответствующее решение было принято на состоявшемся заседании кабинета министров страны. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.

Абэ занимал пост премьера Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Он установил рекорд по длительности пребывания на этой должности.