На необорудованных пляжах Омска с начала лета утонули 12 человек

В Омске с начала купального сезона утонули 12 человек. Все они купались на необорудованных для этого водоемах, сообщает пресс-служба городской администрации.

«По статистике, все несчастные случаи, связанные с гибелью людей на воде, происходят именно в местах несанкционированного купания, где установлены запрещающие знаки. Текущий год не стал исключением: к середине второго месяца лета утонуло уже 12 человек», — говорится в сообщении властей.

На сегодняшний день в черте города насчитывается 89 неблагоустроенных мест для купания. Около каждого из них установлены знаки, предупреждающие о запрете купания, пишет ИА «Город55».

Как отметил директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев, в подобных местах вода не соответствует требованиям, а на дне присутствует стекло, коряги и ямы, в которых образуются водовороты. Также там отсутствуют спасатели, готовые прийти на помощь утопающему.

30 мая сообщалось, что недалеко от деревни Луговая под Омском во время купания в озере Луговское утонул подросток. Следователи возбудили уголовное дело.