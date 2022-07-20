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Штормовое предупреждение объявили в Тюмени

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В Тюмени объявили штормовое предупреждение. Завтра, 21 июля, в городе ожидаются ливни и грозы, а местами может выпасть град. При этом при грозе ветер может усилиться до 20 м/с.

Жителей города предупреждают о риске возникновения ЧС в связи с непогодой. Они могут быть связаны с обрывом линий электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, пишет megatyumen.ru.

Синоптики отмечают, что дожди будут идти в столице Тюменской области до конца текущей недели. Ближе к выходным ожидается переменная облачность и до 0,5 мм осадков, уточняет «Наш город» со ссылкой на Гисметео.

Ясная и теплая погода придет в Тюмень лишь к 26 июля. На следующей неделе температура начнет постепенно повышаться, при этом облачность будет минимальной.

Ранее специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что жара вернется в московский регион к концу текущей недели. Прохлада и дожди продержатся еще два дня. А затем с запада в Москву придет антициклон, который начнет прогревать ее в пятницу, 22 июля.

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