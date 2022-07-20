Футболист Пиняев попал в реанимацию после тренировки «Крыльев Советов»

17-летний полузащитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев попал в реанимацию. Об этом в среду, 20 июля, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Футболист во время тренировки упал на газон, трава попала ему в легкое, после чего ему стало плохо. Полузащитник досрочно закончил тренировку, его увезли в реанимацию. Отмечается что, у Пиняева парализовало одну руку.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за футбольный клуб один матч. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, четыре гола и три результативные передачи.

16 июля в гостевом матче первого тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ) «Крылья Советов» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 4:2.

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с петербургским «Зенитом» 22 июля, а «Оренбург» 23 июля в своем городе примет екатеринбургский «Урал».